دولة تقدم السمك مكافأة لمستشفى ألماني

المصدر: مونستر - د.ب.أ

قدمت الحكومة الهولندية 4000 سمكة رنجة إلى المستشفى الجامعي في مدينة مونستر الألمانية تعبيراً عن الشكر لعلاج هولنديين مصابين بفيروس كورونا في المستشفى الواقع غربي ألمانيا.

وقام وفد هولندي بتقديم السمك الذي تم إعداده بشكل خاص، إلى طاقم العاملين في المستشفى.



كان المستشفى تولى تنسيق استقبال أصحاب الحالات الحرجة من مرضى كورونا من هولندا منذ مطلع أبريل الماضي. وتم تقديم الرعاية في أقسام العناية المركزة بألمانيا لـ58 مصاباً، منهم 49 في ولاية شمال الراين ويستفاليا.



يشار إلى أن تسعة مرضى من هؤلاء توفوا متأثرين بشدة الإصابة فيما تحسنت حالة الباقين، وعادوا جميعاً إلى وطنهم، حسبما ذكر الأطباء الهولنديون اليوم.



وخلال استقباله للضيوف الهولنديين، قال كارل-جوزيف لامان، وزير الصحة في ولاية شمال الراين ويستفاليا إنه لم يكن هناك أي تردد في استقبال المرضى «فنحن لسنا جيراناً وحسب بل نحن أصدقاء والأصدقاء يساعدون بعضهم بعضاً في الأزمة».



وهذه هي المرة الثانية التي تقدم فيها هولندا سمك رنجة للعاملين في مستشفى ألماني، للتعبير عن الامتنان لقيامهم بعلاج هولنديين مصابين بمرض كورونا.

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