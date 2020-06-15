أمريكا تجري أول تجارب بشرية لـ"كوكتيل الأجسام المضادة"

المصدر: البيان الإلكتروني

يتم حالياً اختبار دواء قد يعالج ويمنع مرض فيروس كورونا في مواقع متعددة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وفقاً لإعلان صدر يوم الخميس من شركة "Regeneron Pharmaceuticals Inc"، ونشرته "CNN بالعربية".

ويعد هذا الاختبار الأول في الولايات المتحدة لكوكتيل الأجسام المضادة، وفي حال أثبت فاعليته، تأمل شركة "ريجينيرون" أن يكون متاحاً بحلول الخريف.

وبدأت التجارب السريرية يوم الأربعاء، وقالت شركة "ريجينيرون" إنه سيتم اختبار كوكتيل الأجسام المضادة على 4 مجموعات دراسية منفصلة، هي: مجموعة الأشخاص المصابين بـ"كوفيد-19" الذين أدخلوا إلى المستشفى، والأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض المرض ولكن لم يتم إدخالهم إلى المستشفى، والأشخاص الأصحاء المعرضون لخطر الإصابة بالمرض بشكل كبير، والأشخاص الأصحاء الذين كانوا على اتصال وثيق بشخص مريض.

وفي بيان صحفي، قال جورج يانكوبولوس، المؤسس المشارك والرئيس وكبير المسؤولين العلميين في شركة "ريجينيرون"، إن الشركة ابتكرت كوكتيل الأجسام المضادة للفيروسات بإمكانية منع عدوى فيروس كورونا وعلاجها.

وأضاف يانكوبولوس :"في نهاية المطاف، يحتاج العالم إلى حلول متعددة، وتعمل شركات صناعة الأدوية الحيوية بجد وبشكل جماعي لمساعدة أكبر عدد ممكن من الأشخاص في مجموعة متنوعة من الأساليب التكميلية".

والأجسام المضادة هي عبارة عن بروتينات يصنعها الجسم بشكل طبيعي لحماية الجسم من تهديد مثل مرض "كوفيد-19".

الجدير بالذكر أن العلاج بالأجسام المضادة ليس لقاحاً ولا يوفر حماية دائمة. لكن هذا النوع من التحصين يعمل على الفور، ويمكن أن يكون متاحاً قبل لقاح "كوفيد-19".

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