أردوغان حوّل تركيا إلى دولة منبوذة عالمياً

المصدر: دبي - البيان

تدخلات في العراق، ليبيا، سوريا، الصومال ومناطق أخرى بهدف تأجيج الأوضاع لإطالة الأزمات ونشر الإرهاب، هذه هي تركيا في عهد الرئيس رجب طيب أردوغان بعدما كانت صفر مشكلات، أصبحت اليوم دولة منبوذة عالمياً طموحات أردوغان وأحلامه لإعادة عهد الإمبراطورية العثمانية دفعت تركيا لارتكاب أخطاء قاتلة أدت إلى عزلتها داخلياً وخارجياً.



انقلاب على الاتفاقات والتفاهمات حول سوريا، إلى نقل الإرهابيين إلى ليببا لسرقة ثروات الليبيين والعبث بمستقبل بلدهم، مروراً بالعدوان المستمر على الشعب السوري وانتهاك سيادة الدولة العراقية، يواصل أردوغان مخططه التوسعي لنشر الإرهاب والفوضى في المنطقة تحت أنظار العالم، بالسعي للسطو على مقدرات الغير وإلحاق الضرر بدول الجوار، ولكن سياسته هذه باتت مفضوحة وأثرت في مكانة بلاده عالمياً.



سياسات أردوغان العدوانية تحوّل تركيا إلى دولة فاشلة، بعدما حول الهرب إلى الأمام وإيهام الرأي العام التركي بأن نظامه متفرغ للدفاع عن تركيا. ولكنه تسبب في تبديد السمعة الدبلوماسية التي بنتها البلاد على مدى 70 عاماً، بما في ذلك تحالفاتها الاستراتيجية، ومكانتها الدولية، وتطلعاتها الجيوسياسية طويلة الأجل.



تدخلات أردوغان في المنطقة تأتي من أجل تبرير فشل نظامه خلال الفترة الأخيرة سياسياً واقتصادياً، بالقول إنه يقود حرب مواجهة مع أعداء تركيا من كل مكان، ولكن لا يدري أن ذلك فضخ سياسته العدوانية وجعل بلاده محل سخط دولي لسياستها في نشر الفوضى في العالم. وجعله اليوم صفر اليدين، لا تفلح سياساته الابتزازية مع الاتحاد الأوروبي، ولن يشفع له استخدام الإرهاب والميليشيات المتطرفة في سوريا وليبيا.



وانضم العراق إلى الدول المنددة بتدخلات تركيا في المنطقة حيث استنكرت قيادة العمليات المشتركة في العراق اختراق الأجواء العراقية من قبل الطائرات التركية.



وعدت أن هذا التصرف الاستفزازي لا ينسجم مع التزامات حسن الجوار وفق الاتفاقيات الدولية ويعد انتهاكاً صارخاً للسيادة العراقية.



رد الفعل العراقي، جاء ليؤكد أن الدول العربية ملت من سياسات أردوغان العدوانية وأنه حان الوقت لوضع حد لتدخلاته.



في ليبيا، الوضع يتجه إلى الحل السلمي حيث اقتنعت دول العالم بأن التدخل العسكري التركي يرمي إلى تفتيت البلد ونهب نفطه، فلقد تأكد الجميع أن التدخل التركي في ليبيا لم يزد الوضع إلا تأزماً إضافة إلى تعقيده فرص التسوية عن طريق الحوار. وخرجت الأصوات السياسية القوية في تونس والجزائر ومصر تندد بأي محاولة لطعن شقيقتهم ليبيا في الظهر بقوات أردوغان وميليشياته الإرهابية مجدداً كما حدث في 2011.



وفي ظل سرقات منظمة لثروات النفط في العراق وسوريا، حرص أردوغان على عقد اتفاقية مع حكومة الوفاق الليبية للاستيلاء على آبار النفط، ونشر الإرهاب والفوضى عبر نشر المرتزقة ولكن سياسته باتت مكشوفة

حيث باتت كل خطواته مدروسة أولاً بإجماع عالمي على عدم شرعية الاتفاقية وثانياً بإجماع عالمي أيضاً على وقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا حيث باشر الاتحاد الأوروبي مهمة جديدة في البحر المتوسط لوقف تدفق الأسلحة إلى ليبيا المنكوبة بالحرب، تحت اسم عملية إيريني لمراقبة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة في ما يتعلق بحظر توريد الأسلحة التركية إلى ليبيا.



روسيا التي كانت بالأمس القريب أقرب حلفاء تركيا، استطاع أردوغان بسياساته غير المسؤولة أن يحولها إلى عدوه الأول بسبب أطماعه في شمالي سوريا، وصدرت بيانات متتابعة عن الكرملين ووزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين تحمل تركيا المسؤولية في كل ما يجري في إدلب، بتأكيد أن نقل تركيا المدرعات والأسلحة عبر الحدود إلى منطقة إدلب يفاقم الوضع هناك.



في ما يخص ملف اللاجئين، لا يزال الرئيس التركي يمارس «ابتزازاً» بالسماح للمهاجرين بالتوجه إلى أوروبا انتقاماً من رفض أوروبا دخوله تكتلها، ولكن دول الاتحاد الأوروبي وقفت له بالمرصاد.



تركيا إذن ضحية ممارسات أردوغان حيث شهدت انتعاشاً اقتصادياً خلال العقد الأول من القرن الواحد والعشرين، بدأت بمنحنى هبوط خلال العقد الثاني، بسبب مغامرات البحث عن نفوذ إقليمي، والرهان على التنظيمات الإرهابية.

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