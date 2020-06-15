آخر تطورات فيروس كورونا في العالم

المصدر: أ ف ب

بعد ثلاثة أشهر من العزل داخل الحدود الوطنية، يستعيد الأوروبيون "الاثنين" حقّ السفر بشكل أسهل من دولة إلى أخرى داخل الاتحاد الأوروبي بسبب تراجع حدة الوباء العالمي.

وقد فتحت إيطاليا وكرواتيا وبولندا حدودها من دون قيود الأسبوع الماضي. وأتاحت ألمانيا وفرنسا وبلجيكا واليونان بدورها الاثنين حرية التنقل مجدداً مع كافة الدول في القارة العجوز.

العودة

تستعيد باريس، المدينة التي يزورها أكبر عدد من السياح في العالم، تدريجيا وضعها الطبيعي. وسمح للمقاهي والمطاعم بإعادة فتح أبوابها بعدما فتحت مساحاتها الخارجية في أوائل يونيو، وسيتمكن السياح من زيارة برج إيفل شرط أن يصعدوا عبر السلالم.

وفي فرنسا حيث أودى كورونا المستجدّ بنحو 30 ألف شخص، اعتبر وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران الاثنين أن بلاده "تجاوزت الجزء الأكبر من وباء" كوفيد-19 مشيرا الى أن مكافحة كورونا المستجد لم تنته بعد. وستستأنف دور الحضانة والمدارس والكليات نشاطها بدوام كامل اعتباراً من 22 يونيو.

فتح المتاجر

بات مسموحاً لكافة المتاجر في إنكلترا الاثنين باستئناف عملها مع بدء مرحلة جديدة من رفع العزل في المملكة المتحدة.

ولم تبق إلا المتاجر التي تعتبر "أساسية" مثل محلات المواد الغذائية والصيدليات، مفتوحةً خلال فترة العزل التي بدأت أواخر مارس من أجل احتواء تفشي الوباء.

430 ألف وفاة

أودى فيروس كورونا المستجدّ بما لا يقل عن 433,493 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في الصين في كانون الأوّل/ديسمبر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسميّة الساعة 11,00 ت غ الإثنين.

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع فبراير، تبقى البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 115,732 وفاة من أصل 2,094,069 إصابة.

تأتي بعدها البرازيل بتسجيلها 43,332 وفاة وبريطانيا مع 41,698 وفاة ثمّ إيطاليا مع 34,345 وفاة وفرنسا مع 29,407 وفاة.

الصين

شهدت الصين في نهاية الأسبوع الفائت ارتفاعاً في عدد الإصابات تركز حول سوق شينفادي العملاقة في جنوب بكين التي كانت بمنأى نسبياً عن الوباء.

ومنذ الجمعة، سجّلت العاصمة 75 إصابة جديدة بالمرض وأوصت مدن عدة في البلاد سكانها بتجنّب الذهاب إلى بكين.

وقررت سلطات بكين الاثنين إقفال جميع المراكز الرياضية والثقافية مجدداً.

الهند

أفادت وسائل إعلام أن كثيرين يتوفون بعد رفض المستشفيات استقبالهم، بسبب نقص الأسرّة. وتُسجّل أكثر من ألف إصابة يومياً في نيودلهي. وأعلنت السلطات إعادة فرض تدابير العزل على سكان مدينة تشيناي الكبيرة اعتباراً من الجمعة.

وفي البلاد التي سجّلت رسمياً نحو تسعة آلاف وفاة وأكثر من 300 ألف إصابة، تكتظ المشارح بالجثث بسبب عجز عاملي المدافن والمحارق عن مجاراة مسار الوفيات.

باكستان

في باكستان، حذّرت الحكومة من أن عدد الإصابات بكورونا المستجدّ في البلاد قد يتضاعف بحلول نهاية يونيو ويتجاوز المليون في أواخر يوليو.

جزر البليار

وصل اوائل سيّاح ألمان سُمح لهم بالاستفادة من الشمس، إلى أرخبيل البليار التابع لإسبانيا الاثنين في إطار مشروع تجريبي، قبل أسبوع من إعادة فتح إسبانيا لحدودها في 21 يونيو.

وبعد قياس حرارة أجسامهم عند الوصول، سيخضعون للمتابعة عبر الهاتف من جانب السلطات للتحقق من ظهور محتمل لأعراض كوفيد-19.

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