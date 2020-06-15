8 ملايين إصابة بكورونا حول العالم

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة:

مع بداية الساعات الثلاث الأولى من اليوم الاثنين الموافق 15 يوليو 2020، ارتفعت إصابات فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19» إلى 8 ملايين إصابة حول العالم، نصفهم تقريبا تماثل للشفاء 51.4%، بينما توفي منهم 435 ألف حالة.

وبحسب موقع «وورلد ميتر» العالمي، الذي يرصد ويحلل إصابات فيروس كورنا المستجد حول العالم، فقد بلغت الإصابات الجديدة للفيروس حتى نهاية يوم أمس "الأحد" بتوقيت الإمارات 121 ألف إصابة جديدة، سجلت منها الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 19 ألف إصابة جديدة، والبرازيل حوالي 17 ألف إصابة والهند 11 ألف إصابة، و8835 إصابة في روسيا، و6835 إصابة في باكستان و6938 إصابة في تشيلي، و4233 إصابة في المملكة العربية السعودية، فيما بلغت حالات الوفيات الجديدة 2177 حالة وفاة أغلبها وقعت في المكسيك بواقع 424 وفاة، والهند 321 حالة وفاة، وتشيلي 222 وفاة، والولايات المتحدة الأميركية 204 وفاة، وروسا 119 وفاة وايران 107 وفاة، بينما حصلت وفيات أقل من 100 حالة في أغلب الدول.

ووفق المؤشر العالمي يظل هناك أكثر من 3.5 ملايين إصابة نشطة، منها حوالي 54 ألف حالة صعبة تخضع للتنفس الاصطناعي في مختلف دول العالم.

وكشف المؤشر أن 18 دولة من مختلف قارات العالم تخطت إصابات الصين التي توقفت عند 83 ألفا و132 إصابة بقيّم مختلفة، لتستقر حاليا في الترتيب الـ 19 من حيث عدد الإصابات، حيث تجاوزتها مؤخرا كل من بنغلاديش بـ 87 ألف و520 إصابة، وكندا بـ 98 ألف و735 إصابة والمملكة العربية السعودية بـ 127 ألف و541 إصابة.

فيما تحتل الولايات المتحدة الأمريكية الترتيب الأول من حيث إصابات كورونا المستجد التراكمية والتي سجلت حتى الآن 2.2 مليون إصابة بنسبة 27% من إجمالي الإصابات في العالم، وكذلك في عدد الوفيات الذي سجل 117 ألفا و790 حالة وفاة، بنسبة 27% من إجمالي وفيات العالم، تليها البرازيل بواقع 852 ألفا و785 إصابة بنسبة 10.7 % من إجمالي الإصابات في العالم، وحوالي 9.8% من إجمالي الوفيات في العالم بواقع 42 ألفا و837 حالة وفاة، وتأتي روسيا ثالثة من حيث عدد الإصابات بواقع 528 ألفا و964 إصابة بنسبة 6.7% من إجمالي إصابات العالم، بينما قلت نسبة الوفيات لديها إلى 1.6% من إجمالي الوفيات في العالم بواقع 6948 حالة وفاة.

وعلى مستوى الشرق الأوسط، أكدت منظمة الصحة العالمية أن دول إقليم شرق المتوسط، الذي يضم 19 دولة عربية إلى جانب إيران وباكستان وأفغانستان، سجلت أمس الأحد 11 ألفا و407 إصابة جديدة ليرتفع عدد إصابات الإقليم إلى 769 ألفا و958 إصابة، كما سجلت 226 حالة وفاة جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي في دول الاقليم إلى 16 ألفا و866 حالة وفاة، بينما ارتفعت حالات الشفاء في دول إقليم شرق المتوسط إلى 459 ألف حالة تعافٍ بنسبة 60% تقريبا من إجمالي الإصابات.

وتشير الإحصائيات إلى أن إيران تعد من أعلى دول الإقليم تسجيلا للإصابات بواقع 187 ألف إصابة بنسبة 24.3% من إجمالي الإصابات في إقليم شرق المتوسط، كما بلغ إجمالي حالات الوفيات جراء الفيروس 8837 حالة وفاة بنسبة 52.4% من إجمالي وفيات الإقليم، يليها باكستان التي سجلت 139 ألف إصابة بنسبة 18% من إجمالي إصابات الإقليم، بينما بلغت نسبة الوفيات فيها إلى 15% من إجمالي الوفيات شرق المتوسط.

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