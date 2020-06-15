بولندا تغزو التشيك عن طريق الخطأ

المصدر: ترجمة وإعداد: عبدالهاني عليوات

اندهش مهندس تشيكي في نهاية مايو الماضي خلال ذهابه لإصلاح كنيسة تقع في شمال شرق جمهورية التشيك، بوجود جنود بولنديين مسلحين بمدافع رشاشة، ومقيمين حاجزاً على الطريق إلى الكنيسة، ومانعين أي شخص من المرور.

في الواقع، عبرت هذه القوات البولندية الحدود بين البلدين عن طريق الخطأ قبل أن تنتشر في الأراضي التشيكية، حسب بي بي سي نيوز، حيث مكثوا هناك لعدة أيام، وقاموا بإرجاع مواطني التشيك الذين كانوا يحاولون زيارة الكنيسة في بلادهم.

يقع المبنى الديني على بعد 30 مترًا من الجانب التشيكي من الحدود، وليس بعيدًا عن قرية بيلجرزيووو الصغيرة في جنوب بولندا.

"سوء تفاهم"

وبمجرد علم السلطات التشيكية بالوضع، قامت سفارتها في العاصمة وارسو بإبلاغ حكومة البلد المجاور بالوضع، ليعود كل شيء إلى طبيعته، بحسب (سي. ان. ان).

وصرحت وزارة الدفاع البولندية لوسائل إعلام أمريكية في 12 يونيو الجاري "إن وضع الحاجز الحدودي هو نتيجة لسوء فهم، وليس فعلًا متعمدًا، مضيفة أنه "تم تصحيح الأمر على الفور وتم حل المسألة".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية التشيكية إن الجنود البولنديين لم يعودوا موجودين على أراضيها، وإن المواطنين يمكنهم مرة أخرى الذهاب بحرية إلى مكان الحادث.

كما أوضحت الحكومة التشيكية أن بولندا لم تقدم تفسيراً لهذا الخطأ الفادح، حيث قالت وزارة الدفاع البولندية، إنه تم نشر القوات التي انتهت في الأراضي التشيكية لدعم حرس الحدود.

يذكر أن بولندا قامت بإغلاق حدودها في مارس الماضي للسيطرة على انتشار الفيروس التاجي على أراضيها، بحسب موقع (slate) الفرنسي، ليرفع حظر العبور في 13 يونيو عن مواطني الاتحاد الأوروبي، وفق صحيفة (لو بونت) الفرنسية.

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