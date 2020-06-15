«تريندز»: تركيا وظّفت الوباء لتحقيق مطامع إقليمية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

كشفت دارسة عن مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات، عن أنّ النظام التركي حاول استغلال أزمة «كورونا»، وتوظيفها في خدمة أهدافه الجيوسياسية، وتعزيز نفوذه الإقليمي، منطلقاً من رغبته في محاولة الهروب من المشكلات الداخلية السياسية والاقتصادية التي تحاصره في الداخل، وتقليل الضغط الداخلي عليه، عبر تحقيق انتصارات مُتوهمة في الخارج.

ولفتت الدراسة إلى استغلال تركيا انشغال المجتمع الدولي بمكافحة انتشار وباء «كورونا»، في تحقيق مطامعها الإقليمية، لا سيّما في الملف الليبي، من خلال زيادة الدعم العسكري لميليشيات طرابلس، مستغلة الاتفاق المثير للجدل، الذي وقعته مع رئيس حكومة الوفاق، فايز السراج.

وأشارت الدراسة أيضاً، إلى تصعيد تركيا من التوتر مع الدول المجاورة لها في منطقة شرق البحر المتوسط، لاسيما قبرص واليونان ومصر، في إطار سعيها للاستحواذ على مصادر الطاقة في المنطقة. وخلصت الدراسة إلى أن توظيف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأزمة وباء «كورونا»، لإحكام قبضته على الداخل، وتحقيق مطامعه في الخارج، أدت إلى تراجع شعبيته، وتقهقر حزب العدالة والتنمية، ما قد يجعل حقبته في حكم تركيا، على مشارف النهاية.

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