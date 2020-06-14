ماكرون يعلن رفع الحجر الصحي عن عموم فرنسا

المصدر: وكالات

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأحد رفع الحجر الصحي عن عموم فرنسا.

وقال ماكرون إن "مكافحة الوباء لم تنته، لكنني سعيد بهذا الانتصار الأول ضد الفيروس"، معلنا أن كامل أراضي فرنسا باتت ضمن التصنيف "الأخضر" وأن إعادة فتح المدارس ستكون إلزامية اعتبارا من 22 يونيو.

وأوضح ماكرون إن البر الرئيسي لفرنسا سيدخل فيما يطلق عليه اسم "المنطقة الخضراء" اعتبارا من يوم الاثنين مع إعادة فتح المطاعم في باريس بينما تنهي البلاد تدريجيا إجراءات العزل العام المفروضة منذ 11 مايو بسبب فيروس كورونا.

وأضاف الرئيس في خطاب أذاعه التلفزيون "المعركة ضد الفيروس لم تنته... ستبقى التجمعات خاضعة لقيود مشددة".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز