فلول «داعش» ترتكب مجزرة جديدة في نيجيريا

المصدر: كانو- وكالات

قتل متطرفون مرتبطون بتنظيم داعش الإرهابي العشرات في الحلقة الأخيرة من سلسلة هجمات دامية تشهدها منطقة شمال شرق نيجيريا، وفق ما أفادت مصادر محلية الأحد.



وقال سكان قرية غوني أوسمانتي النائية لفرانس برس إن مقاتلين قتلوا 38 شخصا بإطلاق النار عليهم في هجوم السبت وأضرموا النيران في شاحنة ما أسفر عن مقتل عدد لم يعرف بعد من ركابها.



على صعيد منفصل، أفادت مصادر أمنية وسكان أن حصيلة القتلى جراء هجوم آخر وقع السبت في بلدة مونغونو (على بعد 60 كلم) ارتفعت إلى 15، بينهم تسعة جنود.



وتأتي عمليات القتل في إطار تكثيف فصيل يعتقد أنه تابع لتنظيم داعش هجماته بعدما ارتكب عناصره مجزرة بحق 81 شخصا في قرية في المنطقة الثلاثاء. وأطلق متطرفون على متن شاحنات السبت النار على سكان في غوني أوسمانتي أثناء فرارهم بعد اشتباكات لم تدم طويلا مع عناصر ميليشيا محلية مدعومة من الحكومة، وفق ما أفادت مصادر.



وقال قائد مجموعة دفاع محلية يدعى باباكورا كولو إن المسلحين «قتلوا 38 شخصا بينهم ستة من عناصر اللجان المحلية الذين حاولوا مواجهتهم».



وأعطى أحد السكان ويدعى غريما نوايسو الحصيلة ذاتها وقال إن المقاتلين فتحوا النار على شاحنة تقل تجاراً فأحرقوها بمن فيها.وقال «لا نعرف عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الشاحنة التي كانت مليئة».



وأضاف «احترقت بالكامل ما صعّب التعرّف على الجثث. قفز راكبان فقط من الشاحنة وتمكنا من الفرار».

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