ترامب يدافع عن وضعه الصحيّ

المصدر: أ ف ب

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يحتفل الأحد بعيد ميلاده الرابع والسبعين عن سلامة وضعه الصحيّ عقب انتشار فيديو له وهو ينزل من منصة بخطوات حذرة.

وخلال حفل تسليم شهادات في أكاديمية ويست بوينت العسكرية المرموقة قرب نيويورك السبت، ألقى ترامب خطابا سادته على غير العادة نبرة توافقية سعى عبرها لتهدئة الجدل مع وزارة الدفاع (البنتاغون).

عند مغادرته المنصة، بدا أن الرئيس الأمريكي يواجه صعوبة في النزول، وكانت خطواته صغيرة وحذرة.

وأشارت وسائل إعلام أمريكية أيضا إلى استعماله كلتا يديه لحمل كأس ماء خلال الخطاب، كما واجه صعوبة في نطق اسم بطل الحرب العالمية الثانية الجنرال دوغلاس ماكارثر.

وردّ ترامب في "تويتر" مساء "السبت" على التساؤلات حول وضعه الصحيّ.

وقال الرئيس إن ممر الوصول "طويل جدا وحاد، ليس لديها سور جانبي، والأهم أنه كان زلقا جدا"، مشيرا إلى أنه كان حذر جدا حتى لا يسقط ويعطي الإعلام فرصة للسخرية منه.

وشدد ترامب أنه قطع الأمتار الثلاثة الأخيرة من الممر "راكضا".

ويخوض ترامب حملته للانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر التي سيواجه فيها مرشح الحزب الديموقراطي جو بايدن البالغ 77 عاما.

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