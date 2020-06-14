الهند تحوّل 500 عربة قطار إلى مستشفيات لمواجهة كورونا

المصدر: د ب ا

أعلنت الهند اليوم الأحد عن إجراءات لمواجهة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا تشمل تحويل 500 عربة قطار لمستشفيات، وتعزيز اختبارات فحص الفيروس وإجراء استطلاعات صحية في المنازل بالمناطق الأكثر تضررا من الفيروس.

وقد سجلت دلهي 2000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليومين الماضيين، وأصبحت ضمن أبرز مراكز تفشي الفيروس في الهند بجانب مدينتي مومباي وأحمد آباد.

وجرى تسجيل 38958 حالة إصابة في المدينة و1271 حالة وفاة. وقال نائب وزير الصحة في دلهي مانيش سيسوديا إن عدد الحالات بالمدينة قد يرتفع إلى نحو نصف مليون بحلول منتصف شهر تموز/يوليو المقبل نتيجة تفشي فيروس كورونا.

وقد عقد وزير الداخلية اميت شاه اجتماعا مع رئيس وزراء دلهي ارفيند كيجروال ومسؤولين اتحاديين وآخرين بالولاية لمواجهة هذه الأزمة.

وكتب شاه تغريده بعد الاجتماعي جاء فيها " الحكومة الاتحادية سوف تحاول توفير كل المعدات الأساسية التي طلبتها حكومة دلهي لمواجهة الفيروس".

ومن أجل مواجهة نقص الأسرة، قال شاه إن وزارة السكك الحديدية سوف توفر 500 عربة قطار، سوف يتم تزويدها بالمعدات الطبية لعلاج المصابين بالفيروس. وأوضح شاه أن هذا من شأنه توفير 8000 سرير إضافي.

وأضاف شاه أنه سوف يتم تعزيز اختبارات فحص فيروس كورونا ثلاثة أضعاف المعدل الحالي خلال أسبوع، موضحا أنه سوف يتم إجراء استطلاعات صحية في المنازل لكل شخص في المناطق الموبوءة خلال أسبوع.

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