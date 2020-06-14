الجائحة.. تعافٍ في أوروبا وانتكاسة في الصين

المصدر: عواصم - وكالات

تمضي القارة الأوروبية يوماً بعد آخر في إنهاء إغلاق للحدود بين دولها، دام شهوراً لتطويق جائحة «كورونا»، إذ تستعد فرنسا لفتح حدودها أمام الأوروبيين اعتباراً من غدٍ الاثنين، فيما ستسمح للقادمين من خارج فضاء شينغن دخول أراضيها بدءاً من مطلع يوليو المقبل، وبينما تستعد الكثير من دول القارة العجوز، لاتخاذ إجراءات مماثلة ترفع العزل وتخفّف القيود، مُنيت الصين بانتكاسة غير متوقعة بظهور إصابات جديدة في العاصمة بكين.

وأعلن وزيرا الخارجية والداخلية الفرنسيان، جان إيف لودريان، وكريستوف كاستانير في بيان مشترك، أن فرنسا ستفتح- تدريجياً- حدودها الخارجية أمام الوافدين من الدول الواقعة خارج فضاء شينغن اعتباراً من مطلع يوليو المقبل.

وأكد الوزيران الفرنسيان أن القرار اتُخذ بناء على توصيات اللجنة الأوروبية، موضحيْن أن هذا الفتح سيحصل بشكل تدريجي ومتفاوت، وفق الوضع الصحي في مختلف الدول الأخرى، ووفقاً للشروط التي تمّ تحديدها على المستوى الأوروبي حتى الآن.

وكشف الوزيران أن الحدود الداخلية الأوروبية، سترفع اعتباراً من يوم غدٍ الاثنين، ما يمكّن القادمين من الدول الواقعة في الفضاء الأوروبي «الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأندورا وإيسلندا وليشتنشتاين وموناكو والنرويج وسان ماران وسويسرا والفاتيكان»، من الدخول إلى الأراضي الفرنسية من دون قيود، باستثناء إسبانيا والمملكة المتحدة.

تسابق أوروبي

وفتحت بولندا، أمس، حدودها مع كل جيرانها الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبعد تخفيف الرقابة على الحدود مع ليتوانيا، دخل قرار إعادة فتح الحدود مع ألمانيا والتشيك وسلوفاكيا حيز التنفيذ عند منتصف الليل. كما قرّرت التشيك فتح حدودها أمام جميع مواطني دول الاتحاد الأوروبي.

انتكاسة صينية

وفي خطوة غير متوقعة، أعلنت السلطات الصينية، أمس، فرض حجر صحي على أحد عشر حياً في بكين، بسبب ظهور بؤرة جديدة للفيروس في سوق مجاور.

وقالت السلطات الصحية، إن سبع إصابات سجلت في محيط سوق شيفاندي، وأغلقت تسع مدارس ودور للحضانة في محيط المنطقة.

وذكر مسؤولون محليون، أن سكان الأحياء الـ11 في منطقة فينغتاي، تلقوا الأمر بملازمة بيوتهم، موضحين أن معظم الإصابات السبع مرتبطة بسوق محلي للحوم.

وقال تشو جونواي المسؤول بمنطقة فنغتاي، إن إحدى مناطق بكين في وضع طوارئ الحرب، مشيراً إلى أن اختبارات شملت 517 شخصاً بسوق شينفادي أظهرت إصابة 45 منهم بالفيروس، وذكر ناطق باسم المدينة، أن بكين ستعلق الأحداث الرياضية والسياحة بين الأقاليم على الفور.

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