اتفاق أوروبي مع شركة أدوية لضمان 300 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا

المصدر: (برلين - أ.ف.ب)

وقعت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا اتفاقاً مع مجموعة «أسترازينيكا» للأدوية لضمان حصول الاتحاد الأوروبي على 300 مليون جرعة من لقاح مستقبلي محتمل ضد فيروس كورونا، وفق ما أعلنت الحكومة الألمانية.

وأفادت وزارة الصحة الألمانية، أن الاتفاق الموقع بين الدول الأربع والمجموعة ينصّ على مدّ جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بجرع من لقاح ضدّ كوفيد 19 فور التوصل إليه.

وذكرت «أسترازينيكا» أن عدد الجرعات قد يصل إلى 400 مليون جرعة.

وأفاد مصدر حكومي ألماني، أنه يمكن التوصل إلى اللقاح بحلول نهاية العام.

وأشارت وزارة الصحة الألمانية، إلى أن الجرعات يحب أن توزع على جميع الدول الأعضاء التي ترغب في الانخراط، استنادا إلى عدد سكانها.

وأنه حتى تكون اللقاحات متوفرة بعدد كبير في فترة وجيزة عقب المصادقة عليها هذا العام أو العام المقبل، يجب ضمان قدرات الانتاج عبر عقد منذ الآن.

وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان، إنّ التحرك السريع والمنسّق لمجموعة من الدول الأعضاء، سيفيد جميع مواطني الاتحاد الأوروبي.

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