تعافي نحو نصف مصابي سكان العالم من «كورونا»

المصدر: عواصم- وكالات

بلغ عدد حالات الوفاة بفيروس «كورونا» المستجد، أكثر من 426029 شخصاً حول العالم منذ ظهوره في ديسمبر، حسب إحصائية لوكالة فرانس برس اليوم، استناداً إلى مصادر رسميّة، فيما تعافى منها 3 ملايين و441 ألفاً و600 مصاب، من جملة 7 ملايين و663 ألفاً و680 إصابة، بما يعادل نحو نصف المصابين حول العالم.



وسجلت رسمياً أكثر من 7 ملايين و663 ألفاً و680 إصابة، في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافى منها 3 ملايين و441 ألفاً و600 مصاب.



والولايات المتحدة، هي البلد الأكثر تضرراً، من حيث عدد الوفيات والإصابات، مع تسجيلها 114,669 وفاة، من أصل 2,048,986 إصابة.



وتعافى 547,386 شخصاً على الأقل.



والدول الأكثر تضرراً بالوباء بعد الولايات المتحدة، هي البرازيل، بتسجيلها 41,828 وفاة، من أصل 828,810 إصابات، تليها بريطانيا، مع 41,481 وفاة، و292,950 إصابة، ثم إيطاليا مع 34,223 وفاة، و236,305 إصابة، وفرنسا مع 29,374 وفاة، و193,090 إصابة.



وبلغ عدد الوفيات المعلنة في الولايات المتحدة، أكثر من 200 ألف، وأمريكا اللاتينية والكاريبي 76,365 وفاة، وآسيا 22,272 وفاة، وأفريقيا 6098 وفاة، وأوقيانيا 131 وفاة.

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