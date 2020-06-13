«كورونا» تراجع نمط الحياة... «الشيشة» تقدم عن بعد في بريطانيا

المصدر: لندن- عمر يوسف

فيروس «كورونا» جعل الكثيرين في حالة حيرة وقلق من التعامل والاختلاط بأي شخص وأي شيء، بعد قرار منع الشيشة في الكافيهات، لما قد تسببه من عدوى فيروسية، ما جعل نزولهم للمقهى أمراً غير ضروري، وقد يسبب خطراً على صحته وصحة أسرته.

لكن مع تخفيف إجراءات الإغلاق العام في بريطانيا، سمح للمطاعم والمقاهي بتقديم هذه الخدمة عن بعد، أي أن تقدم خدماتها عبر تطبيقات الإنترنت، وتوصيلها إلى المنازل، أو أن يقوم الزبائن بالتوجه إلى المطاعم والمقاهي، للحصول على ما يريدون، ثم يغادرون مباشرة دون أن يسمح لهم بالجلوس.

عليها.

شارع إجوارود، أو شارع العرب في لندن، المليء بالمقاهي العربية، يقوم بتقديم هذه الخدمة بشكل جديد، حيث يأتي الزبون الراغب في الحصول على شيشة إلى المطعم، ويغادر متوجهاً إلى سيارته في موقف السيارات أمام المقهى، وبعد دقائق يقوم العامل في المقهى بإحضار الشيشة للزبون، وبين كل فترة والأخرى، يتفقد العامل الفحم واحتياجات الزبائن.. مشهد تراه الشرطة، ولا تقوم بمنعه، لأنه، باختصار، قانوني، ويتفق مع إجراءات تخفيف الإغلاق العام في البلاد.

بعد نجاح الفكرة، اتبعت مقاهٍ أخرى خطوة مقاهي شارع إجوارود، حتى إنها قامت بوضع إعلانات على الإنترنت، لتسويق الفكرة، حتى تعيد العمل بأكبر عدد ممكن.. اللافت أن عدداً من الأجانب أعجب بالفكرة، وأصبحوا يتوجهون إلى المقاهي لطلب وجبات غذائية وأرجيلة، خلال ساعات عمل هذه المطاعم والمقاهي.

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