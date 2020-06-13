بشرى سارة.. لقاح روسي ضد «كورونا» سبتمبر المقبل

المصدر: موسكو - وكالات

صرحت نائبة رئيس الوزراء، تاتيانا غوليكوفا، أنه من المقرر إنتاج لقاحين من تطوير مركز فيكتور ومعهد باسم غامالي في شهر سبتمبر المقبل.‬

‫وقالت غوليكوفا: «فيما يخص المواعيد ومتى من المتوقع إنتاج اللقاح في عام 2020، هناك ثلاث مؤسسات رائدة في هذا المجال، بينها المؤسسة الفيدرالية، ومعهد غامالي، والجميع يعرفه جيداً، وهو يعمل بالتعاون مع المعهد الثامن والأربعين بوزارة الدفاع الروسية، وستجرى التجارب السريرية في معهد غامالي والمعهد الثامن والأربعين لوزارة الدفاع بين شهري حزيران وآب 2020، وبناءً على ذلك، فإن الإنتاج الصناعي المفترض سيكون في أيلول».‬

‫وتابعت المسؤولة أن «باحثي مركز فيكتور الحكومي للعلوم سيطلقون لقاحاً في الفترة نفسها تقريباً، إذ ستبدأ فترة إجراء التجارب السريرية في يونيو الجاري، ومن ثم سيتم الإنتاج الصناعي».‬

‫ويشارك معهد سانت بطرسبرغ لأبحاث اللقاحات والأمصال التابع للوكالة الطبية والبيولوجية الفيدرالية في تطوير لقاح أيضاً، وسيتم إطلاق اللقاح في سبتمبر المقبل.

في الأثناء، أعلنت تاتيانا غوليكوفا، نائبة رئيس الوزراء الروسي، أن معدل الوفيات في البلاد في أبريل 2020 تراجع بنسبة 2,9%، محذرةً من أن هذا المؤشر سيشهد ارتفاعاً في آخر شهر ونصف الشهر.

وقالت غوليكوفا، اليوم السبت، في تصريحات صحفية، إن نشر إحصاءات الوفيات في الفترة من يناير إلى أبريل 2020 تم تأجيله لإتاحة الإمكانية لجمع معلومات تخص أبريل بشكل أكثر دقة.

وأضافت: «هذه الإحصائية متوافرة، وسيتم تدقيقها، لكن الرقم النهائي لن يختلف كثيراً على الأرجح.. معدل الوفيات لدينا تراجع في أبريل 2020 بنسبة 2,9%، أو بواقع 4,4 ألف حالة».

ولفتت غوليكوفا إلى أن هذه المؤشرات تعود لعموم البلاد، وأنه يجب الأخذ في الاعتبار حقيقة أن تفشي وباء فيروس كورونا بدأ في مختلف المناطق الروسية في أوقات متباينة.

وأوضحت غوليكوفا أن معدلات الوفيات الأعلى في أبريل كان في موسكو ومقاطعة موسكو، وفي مدينة سان بطرسبورغ، وتوقعت أن «الضربة الأساسية» للوفيات ستشهدها البلاد في النصف الأول من يونيو.

وفيما يخص الاختبارات التي يجري القيام بها للكشف عن فيروس كورونا، قالت غوليكوفا إن عددها في روسيا زاد بـ139 مرة منذ 17 مارس، وبـ5,6 مرات منذ 11 مايو، وهو اليوم الذي يعتبر ذروة تفشي الفيروس في البلاد.

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