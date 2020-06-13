البرازيل ثاني أكثر دول العالم تضررا من كورونا

المصدر: أ ف ب

صارت البرازيل ثاني أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا المستجد لناحية عدد الوفيات خلف الولايات المتحدة، وفق بيانات نشرتها وزارة الصحة الجمعة.

ووفق الأرقام المنشورة التي يشكك خبراء في دقتها، سجلت البرازيل 909 وفيات جديدة خلال آخر 24 ساعة، كما ارتفع عدد الإصابات إلى 828,810 في البلد الذي يقطنه 212 مليون ساكن.

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