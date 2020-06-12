تركيا تسجل قفزة مفاجئة في إصابات «كورونا»

المصدر: إسطنبول - د.ب.أ

ارتفعت حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد في تركيا إلى أكثر من 1000 حالة لأول مرة منذ 29 مايو، بعد الإلغاء الجزئي للإجراءات الرامية لاحتواء انتشار الجائحة.

وكان وزير الصحة فخر الدين قوجة حذر المواطنين من «التفاؤل الخاطئ»، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرغ اليوم الجمعة. وسجلت وزارة الصحة 1195 حالة جديدة، ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 175218 حالة، وهي الزيادة اليومية الأعلى منذ 17 مايو. وتوفي 15 شخصاً بسبب الفيروس، وبلغ إجمالي حالات الوفاة بسبب الفيروس 4778 حالة. وقال وزير الصحة عبر «تويتر»: «انتشار الفيروس ينبع من التفاؤل الخاطئ. يجب علينا مراعاة وضع أقنعة الوجه الواقية وقواعد التباعد الاجتماعي والنظافة».

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