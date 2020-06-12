نافورة جنيف العالمية تعود للحياة

المصدر: جنيف - وكالات

عادت نافورة جنيف الشهيرة للحياة من جديد، اليوم الجمعة، بعد أشهر من التوقف جراء تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، إذ تعد نافورة «جيت دو» واحدة من أشهر النوافير في العالم، حيث قد يصل ارتفاع المياه المندفعة نحو الأعلى 140 متراً.



وكانت سويسرا قد خففت من إجراءات الحجر بعد تراجع أعداد الإصابات الجديدة فيها.



وهنأ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تديروس غيبريسيسوس سويسرا على تمكنها من احتواء الوباء، مشدداً على ضرورة الاستمرار باتخاذ خطوات احترازية كالتباعد الاجتماعي وغسل اليدين للوقاية من المرض. وقد سجلت سويسرا نحو 31044 حالة توفي منها نحو 1937 حالة.

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