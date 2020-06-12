الهند تتخطى بريطانيا في إصابات «كورونا»

المصدر: نيودلهي - وكالات

تخطت الهند بريطانيا في عدد الإصابات المسجلة بفيروس «كورونا» المستجد، لتحتل المركز الرابع عالمياً، بعد أن تجاوزت حصيلة الإصابات اليومية حاجز الـ10 آلاف.



وباتت الهند في المرتبة الرابعة عالمياً من حيث الإصابات بفيروس «كورونا»، بعد كل من الولايات المتحدة والبرازيل وروسيا، على التوالي.



وقالت وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، إنها سجلت 10956 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 297 ألفاً و535.



كذلك أشارت الوزارة إلى تسجيل 396 حالة وفاة جديدة، ليرتفع تعداد الوفيات الناجمة عن «كوفيد 19» إلى 8498 وفاة.



ومنذ الـ24 من مايو الماضي، شهدت الهند ارتفاعاً في أعداد الإصابات، حتى وصلت إلى المرتبة العاشرة عالمياً، ثم بدأت الأرقام بعد ذلك بالازدياد، حتى وصلت إلى تسجيل أكثر من عشرة آلاف حالة يومياً.



وتعد نيودلهي ومومباي من أكثر المدن التي سجلت أكبر عدد من الإصابات، حيث سجلت العاصمة الهندية ولأول مرة، أمس، أكثر من 1877 إصابة خلال يوم واحد، لترتفع عدد الإصابات فيها إلى 34687 إصابة.



وكانت حكومة نيودلهي المحلية أعلنت الثلاثاء الماضي عن توقعاتها بوصول عدد الإصابات في المدينة إلى 550 ألف حالة بنهاية يوليو، وهو ما دقّ ناقوس الخطر عن وضع الوباء في العاصمة وبقية المدن الهندية.

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