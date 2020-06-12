المهنة الأكثر شهرة في البندقية على فراش الموت

المصدر: دبي - عبد الرحمن دوار

تسببت الإجراءات التي فرضتها الحكومة الإيطالية جراء انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) في توقف العمل كلياً أو جزئياً في ورش صناعة قوارب الجندول التقليدية بمدينة البندقية حتى أصبحت تواجه خطر الزوال مع تراجع أعداد العاملين في هذه الحرفة النادرة.



وأصبحت أحواض بناء قوارب الجندول التقليدية في البندقية صامتة وهي تواجه خطر الزوال بسبب تراجع أعداد العاملين في هذه الحرفة النادرة.

وقال روبرتو دي روسي أحد الحرفيين التقليديين القلائل المتبقين الذين يبنون القوارب السوداء الطويلة «البندقية من دون هذه القوارب قاتمة ولا معنى لها».



لا يستطيع السائحون العودة في وقت قريب بما فيه الكفاية لأليساندرو زوفي، وهو سائق جندول مخضرم في البندقية وصلت مهنته إلى طريق مسدود تقريباً فالمدينة العائمة.

كما تسمى هي واحدة من المدن الإيطالية التي تجذب العديد من السياح إليها من جميع دول العالم فمبانيها تم تأسيسها على عدد من الجزر التي بلغ عددها نحو 100 جزيرة، بجانب أن كثيراً من الأفلام العالمية تم تصويرها في هذه المدينة العريقة. ويتم التنقل بين مباني المدينة بواسطة القوارب باستخدام الجندول الذي يستخدم من أجل العبور من القنوات المائية الضيقة وتحت أكثر الجسور انخفاضاً.



وقال زوفي (59 عاماً) والذي يعمل بالمجال منذ أوائل العشرينيات من عمره، في مقابلة عبر الهاتف: «لقد عملت ثلاثة إلى أربعة أيام فقط على مدار الأشهر الستة أو السبعة الأخيرة».



وتبع ذلك إغلاق عام في أوائل مارس الماضي، وتم رفعه أخيراً في 3 يونيو الجاري، عندما أنهت إيطاليا قيود السفر سواء بين مناطقها أو على وصول المسافرين من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى. ولكن أحوال العمل بالنسبة لزوفي لم تتحسن كثيراً.



وقال: «هناك القليل من الحركة في عطلة نهاية الأسبوع، ولكن بالنسبة لبقية الأسبوع لا داعي للخروج، نقوم بذلك فقط للعرض، لإعطاء إشارة على إعادة فتح البندقية».



وأفاد زوفي بأن 40 في المئة فقط من سائقي الجنادل يعملون، وفي نوبات قصيرة للغاية. وكان آخر ركاب لجندولة من الإيطاليين، باستثناء أمريكييْن من قاعدة عسكرية أمريكية في إيطاليا.



وأثناء الإغلاق، تركت صور للبندقية وهي خالية بشكل غريب انطباعاً عالمياً. وقال زوفي إن المدينة المكتظة عادة أصبحت «أكثر ملاءمة للعيش» ولكن ذلك جعله «حزيناً ومكتئباً» غير أن الأمل والتفاؤل لا يزالان قائمين في استعادة المدينة العائمة لسياحتها وخاصة مع فتح الحدود بين دول الاتحاد الأوروبي ودخول إيطاليا مرحلة جديدة من تخفيف القيود، مع إعادة فتح المتاجر واستئناف النشاط في البلاد.

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