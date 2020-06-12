هل ستعود القارة العجوز إلى العزل؟

المصدر: لندن- وكالات

أشار خبراء بمجال الصحة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إلى احتمال حدوث موجة ثانية من حالات الإصابة بمرض «كورونا» (كوفيد 19) على نحو يستلزم إعادة فرض إجراءات العزل العام في أوروبا، وقالوا إن هذا الاحتمال من متوسط إلى مرتفع ويتوقف على التدرج في تخفيف القيود وعلى مدى التزام الناس بها.



كما توقع تقييم للجائحة أجراه المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها زيادة متوسطة في معدلات العدوى في الأسابيع المقبلة، وأشار إلى أن انتقال العدوى تجاوز ذروته في معظم البلدان الأوروبية.



وقالت أندريا آمون مديرة المركز في بيان مرفق مع التقييم: «الجائحة لم تنتهِ بعد».



وأضافت أنه على الرغم من تناقص حالات العدوى بـ(كوفيد 19) في أنحاء أوروبا، فإن بذل الجهد لا يزال مطلوباً للحد من انتشار المرض.



وتابعت: «من المهم الالتزام بالتوصيات المتعلقة بالتباعد الاجتماعي والحفاظ على معايير مرتفعة للصحة العامة... مساهمة كل فرد لها أهمية».



ويراقب المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومقره ستوكهولم الأمراض والصحة العامة في الاتحاد الأوروبي، ويقدم توصياته في هذا الشأن.



وخلص تقييمه إلى أن إجراءات التباعد الاجتماعي الصارمة التي فرضتها العديد من الحكومات قلّلت من انتقال المرض.

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