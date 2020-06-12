أنباء سارة.. «كورونا» لا يتطور ولن يتحايل على اللقاح المحتمل

المصدر: واشنطن - وكالات

في الوقت الذي يتسابق العالم من أجل التوصل للقاح فعال لفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد19)، أكدت دراسة جديدة أن الفيروس لن يتمكن من خداع اللقاح، حيث لم يطور حتى الآن أي اختلافات كبيرة في تحوراته الجينية.

يذكر أن لقاح الإنفلونزا يتغير من عام لآخر لأن تكوين أجسامنا على مدار سنوات طويلة لمناعة ضد الفيروس يدفعه إلى التغير من عام لآخر، حتى يتمكن من الارتباط بمستقبلات الخلايا البشرية.

ورغم أن ذلك لم يحدث بعد بالنسبة لـ«كورونا»، المسبب لمرض (كوفيد19)، حيث لا يوجد أي ضغط تطوري للتغيير، لأنه ينتشر بين السكان، فإن أكثر من دراسة ذكرت خلال الأشهر الأخيرة أن هناك تحورات جينية ظهرت بالفيروس أدت لظهور سلالات جديدة بعضها أكثر عدوانية، وهو ما نفته دراسة أمريكية لجامعة جونز هوبكنز، تم الإعلان عن تفاصيلها في الموقع الإلكتروني للجامعة.

وأكد الباحثون في الدراسة أن الفيروسات في سعيها للبقاء تتطور بمرور الوقت وتخضع لتغييرات وراثية أو طفرات تنتج عند البعض العديد من الاختلافات، وعند البعض الآخر القليل فقط، ولحسن الحظ، لم يطور «كورونا» حتى الآن اختلافات كبيرة، كما زعمت الدراسات السابقة.

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