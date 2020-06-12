روسيا تسجل 8987 إصابة جديدة بكورونا

المصدر: وام

أعلنت روسيا اليوم تسجيل 183 حالة وفاة و8987 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 " خلال الساعات الـ 24 ساعة الماضية ما يمثل ارتفاعا في الوفيات والاصابات مقارنة مع معدلات أمس (174 وفاة و8779 إصابة).

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الوفيات والإصابات تصبح حصيلة ضحايا الفيروس 6715 حالة وفاة وعدد الإصابات 511423، بما في ذلك 235338 حالة نشطة (ما يمثل ارتفاعا بـ 584 حالة نشطة منذ يوم أمس) مشيرا الى تماثل 8220 شخصا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، لتبلغ الحصيلة النهائية 269370 شخصا.

كانت المستشفيات الروسية قد استلمت أمس الدفعة الأولى من دواء "أفيفافير" والذي يعتبر أول عقار لعلاج المرضى المصابين بـفيروس كورونا "كوفيد – 19".

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