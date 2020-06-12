8 وفيات جديدة بكورونا في ألمانيا و587 في المكسيك

المصدر: وكالات

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الجمعة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا زاد بواقع 258 إلى 165674 حالة.

وأفادت البيانات بأن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس زاد ثماني حالات ليبلغ مجملها 8763.

وفي المكسيك، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 4790 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا فضلا عن 587 وفاة أمس الخميس، مما يرفع مجمل الإصابات إلى 133974 والوفيات إلى 15944.

وكانت المكسيك رصدت أول أمس الأربعاء 4883 حالة إصابة و708 وفيات.

وتقول الحكومة إن العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير من العدد الرسمي.

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