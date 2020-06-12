كوريا الشمالية تهدف إلى تعزيز قدراتها لمواجهة أمريكا

المصدر: البيان الإلكتروني

قال وزير الخارجية الكوري الشمالي ري سون-كون اليوم الجمعة إن الهدف الإستراتيجي لبلاده هو تعزيز القدرات لمواجهة التهديدات العسكرية الأمريكية على المدى الطويل، بحسب "يونهاب".

وذكر الوزير في بيان بثته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بمناسبة الذكرى الثانية للقمة الأولى بين زعيمي كوريا الشمالية والولايات المتحدة أن التفاؤل اختفى بشأن تحقيق السلام والازدهار في شبه الجزيرة الكورية.

وأضاف "ري" أن كوريا الشمالية لن تقدم للولايات المتحدة أبدا بدون أي مقابل حزمة أخرى قد يستخدمها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتفاخر بإنجازاته.

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