روسيا تطرح رسمياً عقار «أفيفافير» في المستشفيات

المصدر: دبي - البيان

أقرت السلطات الصحية الروسية رسمياً عقار «أفيفافير» لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد نجاح التجارب السريرية السريعة التي أجرتها على العقار.



وأوضح صندوق الثروة السيادية الروسي، الذي دعم التجارب على الدواء في شركة «كيم رار» المصنعة له بحسب «رويترز»، أن الشحنات الأولى من الدواء المضاد للفيروسات وصلت لبعض المستشفيات والعيادات في أنحاء البلاد.

وكانت السلطات الصحية الروسية أكدت قبل بضعة أيام أن اختبارات «أفيفافير» السريرية أظهرت عدم رصد أي آثار جانبية، مشيرة إلى أن فعاليته أكثر من 80 %، مقارنة مع الأدوية الأخرى التي جرى اختبارها في روسيا والخارج.



وكانت وزارة الصحة الروسية، أعلنت على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المستشفيات الروسية ستتسلم هذا الأسبوع، دواء «أفيفافير» لعلاج المرضى المصابين بـ«كورونا». وشددت على أن الدواء المذكور سيقدم مجاناً لكل المحتاجين بواسطة وثيقة التأمين الصحي الإلزامي.



ويمثل عقار «أفيفافير» أول دواء روسي مضاد لفيروس كورونا صادقت على استخدامه وزارة الصحة الروسية. وينتج العقار في إطار مشروع مشترك لصندوق الاستثمارات المباشرة الروسي ومجموعة «خيمرار» لتصنيع الأدوية، بناء على أساس «فافيبيرافير»، الذي بدأ استخدامه في اليابان عام 2014 لعلاج حالات صعبة للإنفلونزا.



وأعلنت السلطات الصحية الروسية مؤخراً، أن النتائج الأولية لاختبار دواء «أفيفافير» المحلي على المصابين بفيروس كورونا أظهرت فعاليته بنسبة 90%.



يُذكر أن عدد المصابين في روسيا تجاوز نصف مليون، لتحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم بعد البرازيل والولايات المتحدة في عدد الإصابات، فيما بلغ عدد الوفيات لديها أكثر من 6 آلاف حالة. يُذكر أن عدد المصابين في روسيا تجاوز نصف مليون، لتحتل المرتبة الثالثة على مستوى العالم بعد البرازيل والولايات المتحدة في عدد الإصابات، فيما بلغ عدد الوفيات لديها أكثر من 6 آلاف حالة.

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