تايلاند والصين بلا وفيات و«الصحة العالمية» تحذر القارة السمراء

المصدر: عواصم-البيان،وكالات

في الوقت الذي تواصل مؤشرات التفاؤل في دول قارة آسيا مع إعلان تايلاند عدم تسجيل أي حالة إصابة أو وفاة بفيروس «كورونا»، وصفر حالة وفاة في الصين أيضاً مع إعلان بنغلادش استئناف الرحلات الدولية ابتداء من الأسبوع المقبل، أكدت منظمة الصحة العالمية أمس أن جائحة «كورونا» تتسارع في القارة السمراء.

وقالت المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا ماتشيديسو مويتي: إن عشر دول تتصدر الجائحة في أفريقيا، حيث تشكل 75 % من بين نحو 207 آلاف و600 إصابة في القارة، التي سجلت خمسة آلاف حالة وفاة. وأضافت أن جنوب أفريقيا، التي بدأت الشهر الماضي تخفيفاً مرحلياً لإجراءات العزل العام، هي الأكثر تضرراً من الجائحة، حيث سجلت ربع الحالات.

وقالت مويتي في بيان: «بالرغم من أ ن هذه الحالات في أفريقيا تمثل أقل من 3 % من الحصيلة العالمية، لكن من الواضح أن الجائحة تتسارع، نعتقد أنه لا يتم إغفال أعداد كبيرة من الإصابات الخطيرة والوفيات في أفريقيا».

ضرر كبير

وأوضحت مويتي أن إجراءات العزل العام وإغلاق الأسواق بهدف احتواء الفيروس ألحقا ضرراً كبيراً بالمجتمعات المهمشة والأسر منخفضة الدخل. وقالت: «حتى يحين وقت يتوفر فيه لقاح فعال، أخشى أننا سنضطر على الأرجح للتعايش مع زيادة مطردة في المنطقة».

استئناف رحلات

وفي القارة الآسيوية، من المقرر أن تستأنف بنغلادش الرحلات الدولية ابتداء من الثلاثاء المقبل، بعد توقف دام نحو ثلاثة أشهر بسبب تفشي «كورونا».

يأتي هذا فيما أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أمس، عدم تسجيل أي حالات وفاة أو إصابات محلية أو يشتبه في إصابتها بـ«كورونا»، أول من أمس، أما في تايلاند فأعلنت الحكومة، أمس، عدم تسجيل أي حالات إصابة أو وفاة جديدة بالفيروس، أول من أمس.

ونقلت صحيفة «بانكوك بوست» عن بانبرابا يونجتراكول، الناطق الرسمية المساعدة باسم مركز متابعة وضع «كورونا» في تايلاند، إنه رغم النبأ السار، يجب على التايلانديين الاستمرار في استخدام أقنعة الوجه الواقية، وغسل أيديهم باستمرار والالتزام بالابتعاد الاجتماعي.

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