" أفيفافير" أول دواء روسي لعلاج مرضى فيروس كورونا

المصدر: وام

أعلن صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي و مجموعة "خيمرار" لتصنيع الأدوية اليوم عن توفر دواء جديد لعلاج المرضى المصابين بـفيروس كورونا المستجد ( كوفيد -19 ) وذلك بعد تزويد المستشفيات بالدفعة الأولى من دواء " أفيفافير" الجديد.

و قال "كيريل دميترييف" رئيس الصندوق في تصريحات صحفية إن المؤسسات الطبية في عدد من المدن الروسية منها موسكو و لينينغراد و نوفغورود و يكاترينبورغ وغيرها تسلمت الدفعة الأولى من العلاج و الذي سيقدم مجانا لكل المحتاجين إليه في المستشفيات بواسطة وثيقة التأمين الصحي الإلزامي.

كانت وزارة الصحة الروسية قد صادقت في وقت سابق على استخدام عقار "أفيفافير" كأول دواء روسي مضاد لفيروس كورونا المستجد و الذي يقلل فترة العلاج من 14 يوما إلى 4 أيام إضافة إلى أن النتائج الأولية لاختبار العقار الجديد أظهرت فعاليته على المصابين بفيروس كورونا بنسبة 90 في المائة.

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