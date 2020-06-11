رغم انتقادات ترامب اللاذعة لها.. «الصحة العالمية» تأمل في العمل مع واشنطن جنباً إلى جنب

المصدر: جنيف - وكالات

أكد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أمس، أن المنظمة تتطلع للعمل «جنباً إلى جنب» مع الولايات المتحدة لاحتواء تفشي الإيبولا في الكونغو، رغم الخلافات القائمة بينهما فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشهر الماضي إنه سينهي العلاقة مع المنظمة بسبب أسلوب تعاملها مع الجائحة.

لكن تيدروس قال إنه التقى وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي أليكس آزار الأسبوع الماضي. وبدا الاجتماع كأول إشارة إلى تعاون رفيع المستوى بين تيدروس وإدارة ترامب منذ تحدث الرئيس عن قطع العلاقات.

وأضاف «أجرينا نقاشاً طيباً جداً مع الوزير في الأسبوع الماضي، وأكد لي استمرار التزام الولايات المتحدة بالدعم في المكافحة وبخاصة مكافحة إيبولا».

وقالت منظمة الصحة يوم الاثنين الماضي إن 12 شخصاً أصيبوا بمرض إيبولا الفتاك في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز