الصحة العالمية تحذر من تسارع كورونا في إفريقيا

المصدر: وكالات

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من أن جائحة فيروس كورونا "تتسارع" في إفريقيا، حيث تنتشر من العواصم التي وصلت إليها مع المسافرين، لكن لا يبدو أن هناك الكثير من الإصابات الخطيرة أو الوفيات التي لا يتم رصدها.

و أعلنت المنظمة أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في أفريقيا تجاوزت 200 ألف حالة، في حين تجاوزت حالات الوفاة بالفيروس 5600 .

وأوضحت المنظمة أن جنوب افريقيا هي الدولة الأكثر تضررا من الوباء في القارة السمراء، إذ يوجد بها 25% من الإصابات، ونوهت المنظمة إلى أن أكثر من 70% من حالات الوفاة موجودة في خمس دول فقط، وهي الجزائر ومصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا والسودان.

وقالت ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية للمنظمة في أفريقيا، إن " وتيرة انتشار الفيروس آخذة في التسارع"، ولفتت إلى أن وصول حالات الإصابة المؤكدة إلى مئة ألف استغرق 98 يوما، لكن هذا العدد تضاعف إلى 200 ألف حالة خلال 18 يوما فقط.

ويتزايد القلق حيال كيفية تعامل الدول الافريقية مع الزيادة في الإصابات بكورونا نظرا لضعف الأنظمة الصحية في العديد من هذه الدول، كما أن تدابير الإغلاق الصارمة أدت إلى تداعيات اقتصادية هائلة.

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