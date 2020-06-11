اكتشاف ألماني مهم يمكنه التنبؤ بمسار فيروس كورونا

المصدر: وكالات

أكد علماء ألمان نتيجة دراسة تم إجراؤها على 40 مريضا بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في مدينة ووهان الصينية وهي أنه يمكن التنبؤ بالمسار الذي سيتخذه الفيروس لدى أي مريض بمساعدة نوعين من الخلايا المناعية في الدم.

وقال أولف ديتمر، مدير معهد علم الفيروسات بمستشفى إسن الجامعي بألمانيا ونائب رئيس الجمعية الألمانية لعلم الفيروسات، إن نتائج تلك الدراسة تأكدت لدى كثير من المرضى في ألمانيا.

وأحد نوعي هذه الخلايا المناعية يسمى بالخلايا التائية القاتلة التي تحتوي على مؤشرات سطحية تسمى بـ "عناقيد التمايز" (سي دي8)، فهي تقتل الخلايا المصابة بالفيروس؛ ومن ثمّ تكسر تزايد الفيروس بالجسم.

وقال العالم الألماني: "عندما يمتلك المرضى عددا قليلا فحسب من هذه الخلايا، يواجهون خطرا كبيرا في تطور أعراض شديدة مثل التهاب الرئة أو اضطرابات تخثر الدم".

ونوعية الخلايا الأخرى هي الخلايا المتعادلة، وقال ديتمر: "هذه الخلايا موجودة في الأساس للتصدي للبكتيريا. ولكن يمكنها أيضا إخماد الخلايا التائية في وظيفتها"، وبناء عليه فإنه تم العثور على عدد قليل فقط من الخلايا القاتلة في عينات الدم التي تحتوي على كثير من هذه الخلايا المتعادلة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز