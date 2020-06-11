منحة جامعية مستقبلية لطفلة جورج فلويد

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت جامعة جنوبي تكساس عن تقديمها منحة مستقبلية لطفلة جورج فلويد، جيانا (6 أعوام) لمتابعة تعليمها الجامعي.

وأتت خطوة الجامعة أملا بأن يساعدها تعليمها المتقدم بالسعي وراء تقديم "الحلول والتقدم بين الأجيال".

وفي بيان نشره موقع الجامعة يوم الثلاثاء، تزامنا مع دفن فلويد، قرر مجلس أوصياء الجامعة والمجلس التأسيسي تكريمه بالموافقة على إنشاء صندوق لتمويل تعليم الطفلة لتكريم ذكرى والدها.

وتمت الموافقة على الصندوق عقب عرض قدمه نجم الراب الأمريكي كانيي ويست بإنشاء صندوق لتعليم جيانا، التي قتل والدها خلال اعتقاله من قبل شرطة مدينة مينيابوليس في ولاية مينيسوتا الأمريكية.

"الكادر التنفيذي والتعليمي للجامعة سيجهز مكانا للآنسة فلويد، إذا رغبت بالالتحاق بالجامعة"، قال بيان مجلس الأوصياء، وفقاً لما نقلته قناة "الحرة" عن موقع "الديلي ميل".

وكان فلويد يعمل في ولاية مينيسوتا لدى مقتله، إلا أن بيان الجامعة أشار إليه "كمواطن دائم في الحي الثالث" في مدينة هيوستن. في ولاية تكساس.

وتقع الجامعة بالقرب من الحي الثالث، والذي كان مركزا للمجتمع الأسود لعقود مضت، إلا أن طابع الحي قد تغير مؤخرا.

وبطبيعة موقعها، طالما كانت الجامعة مقصدا لأبناء المجتمعات السوداء في المدينة. وكرست نفسها كمنصة انطلاق لمن يتطلعون نحو التقدم في الحياة.

ويعاني سكان المنطقة من تدني دخولهم التي تقارب نصف معدل الدخل في هيوستن. كما يعانون البطالة التي تزيد بقرابة أربعة أضعاف المعدلات في المناطق المحيطة بها، حتى قبل الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد مؤخرا جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

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