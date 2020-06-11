تحطيم قيود «كورونا».. الاتحاد الأوروبي يتّجه لفتح الحدود

المصدر: دبي - البيان عواصم - وكالات

تواصل العديد من دول العالم، التحطيم التدريجي لقيود «كورونا»، من خلال المزيد من فتح الأعمال، وإتاحة التنقل بين الدول، وبخاصة الأوروبية.

وأعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أمس، أن المفوضية ستوصي الدول الأعضاء، بإعادة فتح حدودها الخارجية أمام المسافرين القادمين من دول غير منضوية في التكتل، اعتباراً من 1 يوليو. وأعلنت اليونان، أنها ستعيد فتح أجوائها اعتباراً من 15 يونيو، أمام قائمة من الدول، تشمل بلداناً غير منضوية في الاتحاد. وفي باريس، قال مكتب رئيس الوزراء الفرنسي، إدوار فيليب، أمس، إن فرنسا قررت إنهاء الصلاحيات الخاصة التي منحت للحكومة للتعامل مع جائحة «كورونا» في العاشر من يوليو.وبعد أن أظهرت البيانات، دلالات على أن الفيروس قد يتلاشى، واستمرار تراجع عدد المرضى في العناية الفائقة، باتت فرنسا الآن، واثقة من أن بوسعها أيضاً إنهاء العمل بتشريع الطوارئ.

إنهاء رقابة

وتعتزم ألمانيا إنهاء الرقابة المفروضة على حدودها مع جيرانها الأوروبيين، اعتباراً من الثلاثاء. وبحسب قرار الحكومة الألمانية، سيُسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا، بالدخول إلى ألمانيا عبر الحدود، وبدون حجر صحي، اعتباراً من 16 يونيو.

وذكر وزير خارجية النمسا، ألكسندر شالينبرغ، أن بلاده سترفع قيود السفر مع 31 دولة في أوروبا، اعتباراً من الثلاثاء. وسيتم إلغاء الحجر الصحي واختبارات الفيروس بالنسبة للمسافرين القادمين من معظم الدول الأوروبية. غير أن تحذير السفر، سيبقى سارياً بإقليم لومبارديا شمالي إيطاليا.

آسيوياً، قال تاويسليب ويتسانويتين، المتحدث باسم المركز المعني بمتابعة وضع «كورونا» في تايلاند، إن بانكوك تسعى للحصول على موافقة لتطبيق المرحلة الرابعة من تخفيف إجراءات الإغلاق، غداً الجمعة، بعد أسبوعين من عدم تسجيل حالات إصابة محلية.

صالونات وتسوّق

وفتحت صالونات الحلاقة وتصفيف الشعر أبوابها في ماليزيا، أمس، وعادت مراكز التسوق للعمل، كما سمحت السلطات بالسفر الداخلي. وكانت إندونيسيا استأنفت جميع رحلات الطيران الداخلية، بشرط ألا تتجاوز الشركات 70 في المئة من الطاقة الاستيعابية، واتباع قواعد صارمة، تم تطبيقها أول من أمس.

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