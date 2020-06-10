رئيس أوكرانيا ينتهك قيود «كورونا» بجلسة في مقهى

المصدر: كييف - د.ب.أ

يواجه الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي غرامة تبلغ 1250 دولاراً لانتهاكه القيود المفروضة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حسبما أعلنت السطات أمس الأربعاء. وأظهرت صورة التقطت الأسبوع الماضي زيلينسكي وفريقه وهم يجلسون على مسافة قريبة في مقهى بمدينة خميلنيتسكي في غرب أوكرانيا بدون ارتداء كمامات.

وكانت السلطات قد سمحت للمقاهي بفتح مساحاتها المفتوحة وجلوس ما لا يزيد عن أربعة أشخاص على كل مائدة. وقال زيلينسكي في وقت لاحق «قهوة رائعة في خميلنيتسكي! رائحتها جميلة ولذيذة». وقد أعلن الرئيس أنه سيدفع الغرامة. وقال إنه كان يلبي دعوة تلقاها هو وفريقه من صاحب المقهى.

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