«اللقاحات» في سباق مع الزمن والفيروس

المصدر: دبي - البيان

فيما بدأت شركتان روسيتان تنفيذ مشروع مشترك لإنتاج دواء يعتمد على بلازما الدم للعلاج من فيروس «كورونا»، تعتزم الحكومة الأمريكية تمويل وإجراء دراسات خاصة بثلاثة لقاحات تجريبية ضد الفيروس بدءاً من الصيف الحالي، في مؤشر على سباق اللقاحات الذي يجري بمشاركة العديد من الدول في وقت يواصل فيروس «كورونا» فتكه بالبشر.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن الدكتور جون ماسكولا مدير مركز أبحاث اللقاحات في المعهد الوطني لأمراض الحساسية والمعدية قوله لخدمة «داو جونز نيوزوايرز» الإخبارية، أن التجارب في مرحلتها الثالثة سوف تشمل عشرات الآلاف من الأشخاص في عشرات المواقع في مختلف أرجاء الولايات المتحدة الأمريكية. ماسكولا قال في المقابلة إن هذه التجارب ستمثل المرحلة النهائية لاختبار سلامة وفعالية اللقاح.

وكالة بلومبرغ الإخبارية ذكرت أن لقاح شركة «مودرنا إنكوربوريشن» سيكون أول ما سوف يظهر من اللقاحات في يوليو، يعقبه لقاح جامعة أوكسفورد وشركة «أسترازينيكا» في أغسطس، ثم لقاح «جونسون آند جونسون».

تجارب سريرية

وتعتزم «جونسون آند جونسون» تسريع بدء المرحلة الأولى من التجارب السريرية لأول لقاح بشري مضاد لـ «كورونا»، ومن المتوقع بدء اختبار اللقاح المسمى «آد26. كوفيد2-إس» في النصف الثاني من يوليو المقبل. وكان المقرر أن تبدأ هذه التجربة في سبتمبر.

وتستهدف التجربة التي ستتم بشكل عشوائي وباستخدام مجموعتين واحدة تحصل على اللقاح والأخرى لا تحصل عليه، بهدف تقييم سلامة وطبيعة تفاعله في الجسم وتأثيره على النظام المناعي. وسيشارك في التجربة 1045 شخصاً سليماً يتراوح عمرهم بين 18 و55 عاماً إلى جانب مجموعة لا يقل عمرها عن 65 عاماً.

في الوقت نفسه، تبحث الشركة مع المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة بدء المرحلة الثالثة من اختبار اللقاح قبل الموعد الأصلي المقرر لها وفقاً لنتائج المرحلة الأولى من الاختبارات والحصول على موافقة السلطات الرقابية.

يذكر أن «جونسون آند جونسون» تطور هذا اللقاح مدعومة بتعاون بين شركات أدوية هيئة التطوير والأبحاث المتقدمة للطب الحيوي التابعة لوزارة الصحة الأمريكية.

دواء روسي

وكانت شركة «روس تيخ» والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، اتفقا على تنفيذ مشروع مشترك لإنتاج دواء يعتمد على بلازما الدم للعلاج من فيروس «كورونا». ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن بيان صدر عن المؤسستين الروسيتين، أن عقار BioGam، اجتاز بنجاح المرحلة الأولى من التجارب السريرية. وأضاف البيان أن الشراكة بين الصندوق الروسي وشركة «ناتسيمبيو» التابعة لـ«روس تيخ»، تفترض إنتاج مستحضر من الغلوبيولين المناعي، الذي يحتوي على أجسام مضادة لفيروس «كورونا»، وسيتم إنتاج الدواء على أساس بلازما المتبرعين الذين أصيبوا بعدوى «كورونا».

وسيتم تنظيم إنتاج الأجسام المضادة، التي تحتوي على الغلوبيولين المناعي ضد «كورونا»، وفقاً للدورة التكنولوجية الكاملة، بشرط توفر المواد الخام لدى «ناتسيمبيو».

وسيتم توجيه الاستثمارات لشراء المعدات وإجراء التجارب السريرية، وإعداد الوثائق لتسجيل الأدوية.

من جانبه قال رئيس «روس تيخ» سيرغي شيميزوف، إن «ناتسيمبيو» مستعدة للبدء بإنتاج الدواء في مؤسساتها، في المدن الروسية التالية: بيرم ونيجني نوفغورود وتومسك وأوفا.

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