الصحة العالمية تكشف حقيقة فصيلة الدم الأكثر عرضة للإصابة بكورونا

المصدر:
  • وكالات
التاريخ:

نفى مدير برنامج إدارة المعلومات الصحية ببرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، بيير نيبيث، الأنباء التي ترددت عن كون أصحاب فصيلة الدم A أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

وأكد نيبيث في مؤتمر صحفي للمنظمة اليوم: " إن الجميع معرضون حالياً للإصابة بفيروس كورونا المستجد، ولا نعلم دقة نتائج الدراسات التي تتحدث عن كون أصحاب فصيلة الدم A  أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، ونحتاج لدراسات أكثر لمعرفة أكثر عن طبيعة فيروس كورونا المستجد".

وكان المؤتمر الصحفي ناقش أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد COVID-19  يشمل المؤتمر الصحفي تحديثاً عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19 وإرشادات منظمة الصحة العالمية المحدثة حول استعمال الكمامة القماشية ورفع القيود وسائر الإجراءات الاحترازية والرد علي اسئلة الصحفيين والاعلاميين .
 

 

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