عالم فيروسات ألماني يفجر مفاجأة عن الكمامة

المصدر: د ب ا

أعرب عالم فيروسات ألماني عن تشككه إزاء جدوى ارتداء الكمامات في الحياة اليومية بسبب الاستخدام غير الصحيح لها في كثير من الأحيان.

وقال مدير معهد الفيروسات في مستشفى بون الجامعي، هندريك شتريكه، في تصريحات لصحيفة "نويه أوسنابروكر تسايتونج" الألمانية الصادرة اليوم الأربعاء: "الناس يضعون الكمامات في جيوبهم، ويمسكونها باستمرار، ويضعونها على أفواههم لمدة أسبوعين، وربما بدون غسيل... إنها تربة خصبة ممتازة للبكتريا والفطريات".

ولا تزال منظمة الصحة العالمية متشككة إزاء الارتداء العام للكمامات البسيطة في الأماكن العامة. ورغم أنها غيرت مؤخرا موقفها المنتقد لارتداء واقيات الفم والأنف بين العامة، فإنها أوصت مطلع هذا الأسبوع بضرورة الحرص على مسافة تباعد بين الأفراد لا تقل عن متر عند ارتداء كمامات مصنوعة من القماش أو كتلك التي تباع في المتاجر، وذلك خلال التواجد في المواصلات العامة أو المتاجر أو منشآت أخرى.

ومع ذلك، حذرت المنظمة مجددا من أن هذه الأقنعة قد تزيد من مخاطر انتقال العدوى، إذا تم لمسها كثيرا أو تم إنزالها إلى أسفل الذقن ثم رفعها مجددا فوق الأنف والفم.

كما حذرت المنظمة من أن الكمامات قد تعطي شعورا زائفا بالأمان لمرتديها، ما قد يؤدي إلى تقليل عدد مرات غسل اليدين أو عدم الالتزام بترك مسافة كافية بين الأفراد.

وأكدت المنظمة أن الكمامات تكون مجدية فقط إذا تم استخدامها بشكل صحيح والإيفاء بكافة الشروط الأخرى.

وأوصت المنظمة أن تكون الكمامات مكونة من ثلاث طبقات: واحدة داخلية مصنوعة من القطن على سبيل المثال، وثانية مصنوعة من لدائن حرارية مثل البولي بروبلين، وأخرى خارجية مصنوعة من البوليستر. ولا ينبغي لمس الكمامات إلا بيد نظيفة ومن مواضع تثبيتها، ويتعين غسلها يوميا بمياه تصل درجة حرارتها إلى 60 درجة مئوية أو في محلول كلور مخفف.

وقالت المنظمة إن الكمامات الطبية مفيدة للعاملين في الرعاية الصحية ومرضى فيروس كورونا المستجد ومقدمي الرعاية لهم والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما أو الذين يعانون من مشاكل صحية سابقة.

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