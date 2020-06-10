«بوكوحرام» تنفذ مجزرة في نيجيريا

المصدر: د.ب.أ

أكد شهود عيان اليوم الأربعاء أن إرهابيي حركة بوكو حرام قتلوا ما لا يقل عن 69 شخصاً في قرية بشمال شرق نيجيريا.

وقال رابيو اسا العضو بوحدة الدفاع المحلية، إن المسلحين وصلوا على متن دراجات بخارية وسيارات للهجوم على قرية فودوما كولومايا في ولاية بورنو الليلة الماضية، وقتلوا كل من كان واقفاً في طريقهم.

وأضاف: «لقد أحصينا 69 جثة، ولكن حصيلة القتلى قد تكون أعلى لأن بعض الأشخاص لا يزالون مفقودين» مشيراً إلى أن الكثير من سكان القرية أصيبوا في الهجوم الذي استمر ساعتين.

وقال شاهد عيان يدعى محمد ابا إن المهاجمين سرقوا أو ذبحوا أكثر من 2000 بقرة. كما سرقوا طعاما ودمروا منازل.

وتمثل حركة بوكو حرام تهديدا مستمرا للمجتمعات في شمال شرق نيجيريا، كما أنها تشن هجمات في تشاد والنيجر والكاميرون.

ويشار إلى أنه منذ عام 2009، لقي عشرات الآلاف حتفهم على أيدي الأصوليين في المنطقة، ويقدر أن نحو 5ر2 مليون فروا من منازلهم.

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