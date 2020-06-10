روسيا تبدأ إنتاج دواء لكورونا من البلازما

المصدر: وكالات

اتفقت شركة «روس تيخ» والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، على تنفيذ مشروع مشترك لإنتاج دواء يعتمد على بلازما الدم للعلاج من فيروس «كورونا».

ونقلت قناة «روسيا اليوم» عن بيان صدر عن المؤسستين الروسيتين، أن عقار BioGam، اجتاز بنجاح المرحلة الأولى من التجارب السريرية.

وأضاف البيان أن «الشراكة بين الصندوق الروسي وشركة «ناتسيمبيو» التابعة لـ«روس تيخ»، تفترض إنتاج مستحضر من الغلوبيولين المناعي، الذي يحتوي على أجسام مضادة لفيروس «كورونا»، وسيتم إنتاج الدواء على أساس بلازما المتبرعين الذين أصيبوا بعدوى كورونا».

وسيتم تنظيم إنتاج الأجسام المضادة، التي تحتوي على الغلوبيولين المناعي ضد «كورونا»، وفقاً للدورة التكنولوجية الكاملة، بشرط توفر المواد الخام لدى «ناتسيمبيو».

وسيتم توجيه الاستثمارات لشراء المعدات وإجراء التجارب السريرية، وإعداد الوثائق لتسجيل الأدوية.

من جانبه قال رئيس «روس تيخ» سيرغي شيميزوف، إن «ناتسيمبيو» مستعدة للبدء بإنتاج الدواء في مؤسساتها، في المدن الروسية التالية: بيرم ونيجني نوفغورود وتومسك وأوفا.

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