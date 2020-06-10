أوروبا تستعد لوباء مقبل

المصدر: بروكسل - أ.ف.ب

طالب العديد من القادة الأوروبيين بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الاتحاد الأوروبي أمس، بدرس سُبل الاستعداد في شكل أفضل لاحتمال تفشي وباء مقبل، معتبرين أن الاتحاد لم يحسن التعامل مع جائحة «كوفيد 19».

وأورد القادة في رسالة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أن الرد الفوضوي على فيروس «كورونا» المستجد الذي أودى رسمياً بـ184 ألفاً و256 شخصاً في الاتحاد الأوروبي «أثار تساؤلات» عن درجة الاستعداد، وأظهر الحاجة إلى مقاربة على مستوى أوروبا، مع احتمال تفشي موجة ثانية من الوباء الراهن.

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