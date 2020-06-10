التحرّر من «كورونا» سياحة تنتعش وطيران يعاود التحليق

المصدر: عواصم - وكالات

في خطوات جديدة باتجاه العودة للحياة الطبيعية والخروج من قيود «كورونا»، تتوسع العديد من الدول في إجراءات التخفيف، وتعود تدريجياً أجواء السياحة وتُستأنف رحلات طيران.

وتخطّت روسيا، أمس، ستة آلاف وفاة من جراء فيروس كورونا، وسجلت البلاد 11709 حالات تعافٍ في يوم واحد أيضاً، وهو أعلى رقم منذ 26 مايو، في وقت رُفع العزل المطبق في موسكو لاحتواء الوباء.

وعاد ازدحام السير إلى موسكو لأول مرة منذ نهاية مارس. وسجلت روسيا زيادة بنسبة 1.8%، (8595 حالة) خلال الـ24 الماضية، وهذه هي أقل نسبة زيادة حتى الآن، كما أن أمس هو اليوم الخامس على التوالي الذي يشهد تسجيل زيادة في الإصابات أقل من 2%. وأعلنت السلطات الصحية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أنه بإمكان دور السينما أن تفتح أبوابها مجدداً بعد أن تم إغلاقها لقرابة 3 أشهر.

سياحة تعود

واستقبلت قبرص، أمس، أول مجموعة من السياح بعد قرابة ثلاثة أشهر من إجراءات العزل والإغلاق التي فرضت للحد من تفشي «كورونا» الذين وصلوا على متن رحلات قادمة من اليونان وبلغاريا وغيرهما، في وقت لا تتجاوز نسبة العدوى 1 في المئة مع معدل وفيات منخفض جداً.

وفتح مطار لارنكا الرئيس في الجزيرة أبوابه مجدداً أمام الركاب للمرة الأولى منذ 21 مارس. وكتب وزير النقل يانيس كاروسوس في تغريدة: «بعد شهرين ونصف، يعود التواصل بين جزيرتنا و19 دولة أخرى». ولجذب السياح إلى الجزيرة، تعهدت الحكومة بتحمل النفقات الطبية لأي زائر تثبت إصابته بالفيروس لدى تمضيته عطلة في الجزيرة.

رحلات جوية

وتبحث فيتنام استئناف بعض الرحلات الجوية الدولية، من وإلى وجهات لم تشهد تسجيل حالات إصابة جديدة خلال الأيام الثلاثين الماضية، بحسب ما ورد في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للحكومة.

وجاء في البيان الذي أوردته وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك طلب من اللجنة التوجيهية الوطنية لمكافحة الفيروس والوقاية منه تقديم تقارير عن الوجهات الدولية التي تعتبر آمنة، دون أن يتم الكشف عن إطار زمني لذلك.

واستأنفت إندونيسيا جميع رحلات الركاب الداخلية بشرط ألا تتجاوز الشركات 70 في المئة من الطاقة الاستيعابية واتباع قواعد صارمة تم تطبيقها.

وقال وزير النقل بودي كاريا سومادي إن «إدارة النقل في الوضع الطبيعي الجديد تحددها الجوانب الصحية.. نأمل أن يواصل الناس الإنتاج، لكن في أمان».

وأعلن مسؤولو الصحة في اليابان عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بـ«كورونا» في البلاد، ليتوقف بذلك إجمالي الإصابات عند 17 ألفاً و223 حالة.

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