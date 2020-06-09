دواء لـ «كورونا» الحيوانات.. هل ينفع مع البشر؟

المصدر: سيئول - رويترز

أعلنت شركة دايوونغ الكورية الجنوبية للأدوية أن عقارها نيكلوساميد المضاد للطفيليات قضى على فيروس «كورونا» المستجد في رئة الحيوانات في تجارب أجرتها الشركة.

وقالت دايوونغ إن الدواء التجريبي المضاد للفيروسات قضى تماماً على المرض في أنسجة رئة حيوان النمس وعالج الالتهابات. وتعتزم الشركة بدء تجارب سريرية على البشر في يوليو.



وقال مسؤول من الشركة، إن ثلاث شركات أخرى على مستوى العالم تجري تجارب على عقار نيكلوساميد كعلاج لفيروس «كورونا»، لكن دايوونغ هي الشركة الوحيدة التي تعرض الدواء بشكل لا يجري تناوله عن طريق الفم. وتجري الشركة اختبارات على النمس منذ نحو ثلاثة أشهر.



وقال جيون سينغ -هو الرئيس التنفيذي لشركة دايوونغ: «استناداً إلى النتائج الإيجابية للتجارب على الحيوانات، نخطط لاستكمال التجارب على البشر والحصول على الموافقة على دواء علاج «كورونا» بحلول نهاية هذا العام».



وقفز سهم دايوونغ 48.2 بالمئة في ثلاثة أيام تداول حتى اليوم بعد إعلانها عن الدواء الأسبوع الماضي.

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