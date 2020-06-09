هوك: نتائج ممتازة للعقوبات ضد إيران

المصدر: واشنطن - وكالات

اعتبر المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، براين هوك، أن العقوبات على طهران أدت إلى نتائج ممتازة.



وقال: «حرمنا النظام الإيراني من مليارات الدولارات بفضل العقوبات». وأضاف خلال مؤتمر صحافي اليوم: «أعدنا أمريكييْن من إيران دون دفع مقابل أو تخفيف للعقوبات، وهذا دليل على نجاح استراتيجيتنا».



وأوضح هوك أن رفع حظر التسلح عن إيران سيوفر لها فرصة لزعزعة استقرار المنطقة، متابعاً: «الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إن عدم تمديد حظر التسلح انتصار لإيران».



وفى وقت سابق، واصلت الخارجية الأمريكية مهاجمتها إيران، مشيرةً إلى أن طهران نفّذت أكثر من 360 عملية اغتيال موجهة في بلدان مختلفة، ضمن حملة الإرهاب العالمية التي تشنّها.



وقالت الخارجية الأمريكية فى تغريدة عبر حسابها الرسمي على «تويتر»: «تضمنت حملة الإرهاب العالمية التي تشنّها إيران نحو 360 عملية اغتيال موجهة في بلدان أخرى، إلى جانب هجمات التفجير الجماعي التي قتلت وشوهت المئات».

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