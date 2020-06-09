صور .. كيف أثبتت الأقمار الصناعية ظهور كورونا في أغسطس؟

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون في كلية الطب بجامعة هارفرد الأمريكية، باستخدام صور الأقمار الصناعية مواقف السيارات في المستشفيات في ووهان، بالإضافة إلى كلمات البحث على الإنترنت، أن فيروس كورونا قد انتشر في الصين في وقت مبكر من أغسطس الماضي وليس في ديسمبر كما أعلنت الحكومة الصينية، وفقا لقناة سي إن إن.

ووفقا لقناة الحرة، فقد لاحظت الدراسة ارتفاع أعداد السيارات في مواقف خمسة مستشفيات في ووهان في أواخر الصيف وبداية خريف عام 2019 مقارنة بالعام السابق، وزيادة في عمليات البحث عن الكلمات الرئيسية المرتبطة بمرض معد على محرك بايدو.

ووجد الباحثون أن الارتفاع بدأ في أغسطس 2019 وبلغ ذروته في ديسمبر 2019، فقد وجد الباحثون 171 سيارة في مواقف السيارات في مستشفى ووهان في 2018، بينما ارتفع العدد إلى 285 سيارة في 2019، بنسبة زيادة بلغت 67%.

كما أظهرت صورة الأقمار الصناعية ارتفاعا بنسبة 90% في حركة المرور في منطقة المستشفيات مقارنة بعام 2018.

وأكد الباحثون أن هذا الارتفاع تزامن مع مستويات مرتفعة من البحث على موقع "بايدو" محرك البحث في الصين عن كلمات الإسهال والسعال.

من جانبه، قال جون براونشتاين، قائد فريق البحث: "البيانات في الواقع مقنعة بشكل كبير لأننا رأينا زيادة في الأشخاص الذين يبحثون عن أمراض الجهاز التنفسي والهضمي والتي كانت تتزايد على مستوى لم نره على الإطلاق، ونحن نعلم الآن أن أعراض الجهاز الهضمي أحد أعراض فيروس كورونا وفي مقدمتها الإسهال".

وأضاف: "يمكن أن تكون فكرة استخدام مواقف السيارات أو الأعمال التجارية في المستشفيات مؤشراً نسبيًا لشيء ما يحدث بين السكان، يمكنك توقع موسم الإنفلونزا في أمريكا اللاتينية بمجرد النظر إلى مواقف السيارات" مشيرا إلى ان هذه كانت فكرة الدراسة.

وقال: "بينما لا يمكننا تأكيد ما إذا كان الحجم المتزايد يرتبط بشكل مباشر بالفيروس الجديد، فإن أدلتنا تدعم الدراسات الأخرى التي تؤكد أن الظهور حدث قبل إعلان ظهور الوباء في سوق ووهان".

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