بريطانيا تلغي خطط عودة طلاب الابتدائية هذا الصيف

المصدر: لندن - د.ب.أ

من المقرر أن تلغي بريطانيا خطط عودة طلاب المدارس الابتدائية للدراسة هذا الصيف، في أحدث تراجع لسياسة التعامل مع فيروس كورونا التي تتبعها حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون، والتي أصبحت تفتقر إلى الشعبية.

وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» ووسائل إعلام أخرى بأنه من المتوقع أن يعلن وزير التعليم جافين ويليماسون هذا التغيير أمام البرلمان اليوم الثلاثاء.

وكانت الحكومة قد تعهدت بأنه سوف يمكن لطلاب المدارس الابتدائية العودة إلى الدارسة خلال الصيف، في ظل تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

ورحبت النقابات المدرسية بهذا التغير، ولكن آخرين، ومنهم نواب بحزب المحافظين، أعربوا عن غضبهم.

يشار إلى أن نسبة صغيرة حالياً من الأطفال البريطانيين يذهبون إلى المدرسة بسبب احتياجات خاصة، أو لأن آباءهم يعملون في وظائف أساسية مثل قطاع الصحة.

وكتب روبرت هالفون، الذي يترأس لجنة التعليم بالبرلمان: «قد يصبح هناك وباء فقر تعليمي وانقسام رقمي وأزمة حماية في حال لم يعد الأطفال للمدارس قريباً بطريقة مرحلية».

وقالت ماري بوستيد، رئيسة نقابة التعليم الوطنية، أكبر نقابة للمدرسين في بريطانيا، إن قواعد التباعد الاجتماعي «جعلت من المستحيل عودة جميع طلاب المدارس الابتدائية قبل عطلة الصيف».

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