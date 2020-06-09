اليونان وإيطاليا توقعان اتفاقاً على الحدود البحرية

المصدر: أثينا - رويترز

وقّعت اليونان وإيطاليا اتفاقاً بشأن الحدود البحرية اليوم الثلاثاء، يقيم منطقة اقتصادية حصرية بين البلدين، ويحل مشكلات كانت عالقة منذ فترة طويلة بشأن حقوق الصيد في البحر الأيوني.

يأتي الاتفاق، الذي وُقع خلال زيارة وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، بعد توتر على مدى أشهر في منطقة شرق البحر المتوسط بسبب نزاعات على الموارد الطبيعية، حيث نشبت مواجهة دبلوماسية معقدة بين تركيا واليونان وقبرص.

ولم تتوافر بعد تفاصيل عن الاتفاق، الذي يمدد فعلياً اتفاقاً أُبرم عام 1977 بين البلدين بشأن الجرف القاري في البحر الأيوني. وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس إن الاتفاق أكد حق الجزر اليونانية في المناطق البحرية وحسم القضايا المتعلقة بحقوق الصيد.



وقال: «هذا يوم تاريخي»، مضيفاً أن اليونان تسعى لإقامة مناطق اقتصادية حصرية مع كل جيرانها.

ويأتي الاتفاق اليوناني الإيطالي بعد أن وقّعت تركيا والحكومة الليبية المعترف بها دولياً برئاسة فائز السراج في طرابلس قبل أشهر اتفاقاً بشأن الحدود البحرية.

وأثار ذلك غضب اليونان التي اعتبرت الخطوة تعدياً على حقوقها السيادية.

وقال دندياس: «الحدود البحرية لا تحدد إلا باتفاقات شرعية».



وهناك خلافات بين اليونان وتركيا على عدد من القضايا ترجع إلى عقود بدءاً من نزاعات على حقوق استغلال الموارد المعدنية في بحر إيجه حتى قبرص المقسمة عرقياً.

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