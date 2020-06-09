الاعتقالات بتهمة «غولن» في تركيا مسلسل مفتوح لا نهاية له

المصدر: أنقرة - وكالات

أمرت السلطات التركية اليوم باعتقال 275 من عناصر الجيش، للاشتباه في تورطهم بالانقلاب الفاشل عام 2016، حيث تلاحق السلطات من يشتبه بأنهم أتباع لفتح الله غولن، رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة، ملاحقة حثيثة منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

وقالت وكالة أنباء «الأناضول» إن الشرطة نسقت لعمليتها من مدينة إزمير غربي البلاد، واستهدفت متهمين في 22 إقليماً، موضحة أن الشرطة اعتقلت بالفعل 145 من المشتبه بهم.

وذكرت الوكالة أنه «يعتقد أن المشتبه بهم تواصلوا مع أتباع غولن الآخرين عن طريق الهواتف العمومية، وحصلوا على امتيازات للالتحاق بالكليات العسكرية، ويعتقد أن معظمهم لا يزال في الخدمة».

وقالت مصادر أمنية إن الشرطة اعتقلت 16 من أفراد الجيش في عملية منفصلة بمدينة ديار بكر جنوب شرقي تركيا مطلع الأسبوع، وأضافت أن محكمة محلية أمرت بحبس 6 منهم اليوم الثلاثاء انتظاراً للمحاكمة، وأخلت سبيل العشرة الآخرين.

وذكرت شرطة إسطنبول أن الادعاء أمر باعتقال 44 من أفراد الجيش، بالإضافة إلى أطباء ومدرسين، وأضافت أن 33 شخصاً اعتقلوا بالفعل في العملية التي امتدت إلى 8 أقاليم.

وأوضحت الوكالة أن الشرطة اعتقلت كذلك 25 من 32 مشتبهاً بهم من القوات الجوية في إطار عملية أخرى، وأضافت أن أوامر اعتقال صدرت لثمانية أشخاص من قوات الأمن.

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