كوريا الشمالية لا ترد على اتصال هاتفي عسكري من الجنوب

المصدر: البيان الإلكتروني

أوضحت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أن كوريا الشمالية لم ترد على اتصال هاتفي دوري عبر خط الاتصال العسكري من الجنوب في الساعة 9:00 صباح اليوم، بحسب "يونهاب"

كما لم ترد كوريا الشمالية على اتصال هاتفي من جارتها الجنوبية عبر الخط الساخن بين السفن العسكرية.

وعادة ما تتواصل السلطات العسكرية للكوريتين عبر خطي الاتصال الشرقي والغربي مرتين يوميا في الـ 9:00 صباحا، والرابعة عصرا.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أعلنت كوريا الشمالية في وقت سابق من اليوم عن قطع جميع قنوات الاتصال مع كوريا الجنوبية ابتداء من منتصف نهار اليوم احتجاجا على تعامل الجنوب مع حملة إرسال منشورات مناهضة للنظام الكوري الشمالي عبر الحدود إليها.

وأفادت كوريا الشمالية إن هذه الإجراءات هي خطوة ضمن المرحلة الأولى من الخطة بعد اتخاذ قرار إغلاق جميع قنوات الاتصال بممثلي كوريا الجنوبية وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية صباح اليوم.

وفي اليوم السابق، كانت خطوط الاتصال العسكري بين الكوريتين تعمل بشكل طبيعي على الرغم من أن الشمال لم يرد على اتصال هاتفي من الجنوب عبر مكتب الاتصال المشترك.

يشار إلى أن خطوط الاتصال العسكري أعيدت في العام 2018 تماشيا مع القمة التاريخية التي جمعت الكوريتين بعد سنوات من الانقطاع.

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