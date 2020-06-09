التأييد الدولي للمبادرة المصرية يعزز الموقف العربي بشأن ليبيا

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

عزز التأييد الدولي المتواصل للمبادرة المصرية (إعلان القاهرة) الخاصة بحل الأزمة الليبية الزخم العربي والدولي لوقف النار الفوري وإحياء المسار السياسي.

وأكد معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنه مع تأييد مجلس الأمن القومي الأمريكي المبادرة المصرية بشأن ليبيا يتعزّز الزخم العربي والدولي لوقف النار الفوري، وانسحاب القوات الأجنبية، والعودة إلى المسار السياسي.

وأضاف معاليه: «لا يمكن إعادة عقارب الزمن إلى قرنٍ خلا عبر التدخل العسكري المفتوح وتجاهل الإرادة الدولية الداعمة للحل السياسي». وأضاف معاليه: «لا شك أن هناك العديد من المخاوف التي لا يمكن أن يقبل بها المجتمع الدولي وأولها استمرار الاقتتال.

هناك قلق مشروع ببقاء قرار الحرب والسلام ليبياً ضمن مؤسسات الدولة، ورفض شرعنة سلاح الميليشيات تحت غطاء الدولة في بلد عربي جديد، والسبيل إلى ذلك الحل السياسي الجامع للأطراف الليبية».

وإضافة إلى الولايات المتحدة، أعلنت ألمانيا والمفوضية الأوروبية تأييدهما المبادرة المصرية، فيما رشحت روسيا بنود المبادرة لتصبح المنتدى الرئيسي لتقرير مستقبل ليبيا وأساساً للمفاوضات.

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